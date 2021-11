La torta zebrata: una deliziosa ed originale bontà

La torta zebrata è un dolce facilissimo da preparare ed ideale per la prima colazione. A base di cacao amaro, la sua particolarità sta nelle strisce più scure che la fanno sembrare ” a strisce”.

La ricetta: torta zebrata

Ingredienti:

(Usiamo come misurino un bicchiere di vetro)

3 bicchieri di farina;

3 uova

1 bicchiere zucchero;

1 bicchiere olio;

1 bicchiere latte;

1 bustina lievito per dolci ed una di vanillina;

2 cucchiai cacao amaro;

1 goccio di aceto.

Procedimento:

Sbattere le uova, lo zucchero e la vanillina fino ad ottenere un composto spumoso; incorporare il latte, l’olio, un goccio di aceto e sbattere ancora per pochi minuti; aggiungere la farina ed il lievito setacciati e lavorare con la frusta fino a quando il composto non sarà liscio ed omogeneo; dividere il composto in due recipienti; unire i due cucchiai di cacao con un po’ di acqua ed aggiungerli ad uno dei due composti e mescolare bene.

In uno stampo imburrato ed infarinato iniziare a comporre la torta nel seguente modo: due cucchiai di impasto chiaro seguiti da due cucchiai di impasto al cacao e proseguire così fino a terminare entrambi i preparati; infornare a 170° x 40′ (fare prova stecchino a fine cottura).

