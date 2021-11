Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. La perturbazione che giovedì ha raggiunto l’Italia sfilerà venerdì verso i Balcani, ma al suo seguito permarrà un’ampia circolazione di bassa pressione sul Mediterraneo centrale, alimentata da aria fredda in discesa dall’Artico, che manterrà condizioni ancora localmente molto instabili sui settori esposti. In particolare sarà sulle regioni tirreniche che si avranno i fenomeni più consistenti, direttamente esposte ad un intenso flusso mediamente occidentale, umido ed instabile. Coinvolta inoltre la Sardegna, specie occidentale, mentre migliorerà al Nordovest.

METEO VENERDÌ 16 NOVEMBRE. Ampie schiarite al Nordovest in estensione a Lombardia e Veneto occidentale in giornata, nuvoloso sul Friuli VG con piogge e rovesci e neve sulle Dolomiti dai 900/1100m, a quote inferiori sui confini alto atesini. Nuvoloso anche sul Levante Ligure con piogge e rovesci intermittenti. Nuvoloso sulle regioni tirreniche dalla Toscana all’alta Calabria con piogge e rovesci intermittenti, anche temporaleschi dal pomeriggio, specie tra Campania e alta Calabria dove saranno possibili locali grandinate. Precipitazioni in sconfinamento in giornata al versante adriatico tra Marche e alta Puglia, ma con minore intensità. Neve sull’Appennino centro-settentrionale dai 1300/1400m. Maggiori schiarite e asciutto su bassa Puglia e regioni ioniche, un po’ di variabilità in Sicilia con qualche pioggia sul settore centro-occidentale. Instabile in Sardegna con rovesci e temporali sul versante occidentale, in attenuazione in serata. Venti forti da ovest-sudovest sul Tirreno centro-settentrionale e sullo Ionio, da nordovest sul Mar di Sardegna, moderati o tesi da ovest-sudovest sull’Adriatico, possibili mareggiate sulle coste occidentali sarde e su quelle del medio-basso Tirreno.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: insistono condizioni fortemente instabili su Toscana, Umbria e Lazio, maltempo diffuso con nuovi rovesci e locali temporali nell’arco della giornata; le aree più bersagliate dovrebbero risultare le zone occidentali/costiere, la bassa Toscana, il basso Lazio e l’Appennino laziale. Neve in Appennino dai 1300-1600m. Forti venti meridionali sulle coste e localmente in Appennino, moderati altrove. Mari da mossi a molto mossi.

Commento del previsore Lazio

Nubi in progressivo aumento nel corso di mercoledì a partire da Ovest, con prime piogge entro sera sul comparto costiero e occidentale di Lazio e bassa Toscana. Tutto ciò sarà il preludio di un netto peggioramento atteso da giovedì, con piogge e rovesci diffusi su tutti i settori; precipitazioni più intense e a carattere temporalesco previste sui settori costieri e su alcune aree dell’entroterra. Il tutto accompagnato da un progressivo calo termico. Nei giorni seguenti continueranno i tratti di maltempo o di tempo spiccatamente instabile, con quota neve appenninica in progressivo calo (sin verso quote collinari localmente), questo per il sopraggiungere di aria artica. (Fonte: 3B Meteo)