Pallanuoto, la Sis Roma vince con l’Ancona e vola in cima alla classifica di Serie A

Recupero infrasettimanale della Sis Roma senza problemi con la Vela Nuoto Ancona (22-4 il risultato finale) nel campionato di serie A1 femminile di pallanuoto, a causa degli impegni di Coppa dei Campioni dello scorso fine settimana, girone eliminatorio superato con il massimo dei voti dal team romano che ha vinto tutte e cinque le partite, chiudendo a 15 punti con il primo posto in classifica e passando il turno come testa di serie.

Le ragazze del coach Marco Capanna non hanno incontrato difficoltà nel piegare le marchigiane che si sono battute con coraggio e determinazione ma il livello tecnico tra le due formazioni era netto e l’unica cosa che stona nel computo della partita è stato il terzo tempo chiuso sul risultato di parità: 2-2 quando però già si era sul 15-1 alla fine del secondo tempo. Una pausa mentale più che fisica con diversi errori.

Una fase della partita che non è sfuggita al coach Marco Capanna: “Siamo partiti fortissimo, con ottime giocate nei primi due tempi, forse si poteva avere più continuità ed abbiamo fatto diversi errori ma ciò nonostante stiamo cercando di essere il più concentrati possibili nei prossimi impegni di campionato (sabato 27 novembre saremo a Como ed il prossimo 4 dicembre ad Ostia affronteremo il Plebiscito Padova, attuale capolista a punteggio pieno). Una sfida importante ma non determinante per la regolar season ma significativa in chiave europea, le venete, infatti, si sono aggiudicate il girone a Berlino, sarà una partita importante per il campionato ed anche un’anteprima di Coppa Campioni. Ho predicato molto alle ragazze la concentrazione. Ogni partita deve essere affrontata con grande attenzione, in modo da avvicinarci nel migliore dei modi al secondo girone di Coppa Europea, che si svolgerà ad Atene dal 10 al 12 dicembre, dove abbiamo voglia di fare bene”.

L’urna non è stata fortunata con la Sis Roma che ha pescato infatti: l’Olympiacos, Campione d’europa in carica, l’Ethnikos, altra squadra greca di livello e le spagnole del Terrassa, un girone, in sostanza, quasi proibitivo ma che non spaventa le romane, in grado di imporre sempre e comunque, il proprio gioco. In Coppa Italia, ad esempio, nello scorso settembre la SIS ha battuto proprio il Plebiscito Padova e l’anno scorso, le greche dell’Olympiacos iniziarono la loro avventura europea perdendo a Roma proprio con le romane. “Ogni partita fa storia a sé…- continua a ripetere il coach Marco Capanna – L’importante è esserci ed andare in campo concentrati al massimo, non bisogna trascurare niente per vincere e noi ci proveremo sempre”.

Prossimi appuntamenti

27 novembre COMO NUOTO – SIS ROMA

4 dicembre SIS ROMA – PLEBISCITO PADOVA

7 dicembre BOGLIASCO – SIS ROMA

Tabellino Partita

Sis Roma – Vela Nuoto Ancona

22 – 4

(7 – 0, 8 – 1, 2 – 2, 5 – 1)

Sis Roma: Eichelberger, Cocchiere 3, Galardi 2, Avegno 6, Misiti, Ranalli 3, Picozzi, Tabani 4, Nardini 1, Di Claudio, Storai 3, Carosi, Brandimarte. All. Capanna

Vela Nuoto Ancona: Uccella, Strappato, Consolani, Monterubbianesi 1, Vecchiarelli, Barocci, Olivieri 1, Campitelli, Bersacchia, Martella, Quattrini 2, Andreoni. All. Pace

Note: Vela Nuoto Ancona iscrive a referto 12 atlete. Nella Vela Nuoto Ancona Andreoni sostituisce in porta Uccella dal terzo tempo. Nella SIS Roma Brandimarte sostituisce in porta Eichelberger dal terzo tempo.

Uscita per limite di falli: Nardini (R) nel terzo tempo.

Superiorità numeriche: SIS Roma 3/4; Vela Nuoto Ancona 1/8.

Arbitri: Rotondano e Gomez

(foto@ClaudioBosco)

