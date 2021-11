Roma – La Roma domina senza problemi all’Olimpico e batte gli ucraini dello Zorya Luhansk 4-0 (2-0) nella quinta giornata della fase a gironi della Conference League.

Vanno a segno per i giallorossi Carles Pérez (15′), Zaniolo (33′) e Abraham (46′ e 75′). Ottima prestazione quella di Zaniolo, che ritrova il goal nel match europeo.

Foto 3 di 5









Così in campo

Mourinho sceglie di mettere in campo un 3-4-3 schierando: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Kumbulla, Karsdorp, Veretout, Mkhitaryan, El Shaarawy, Perez, Abraham, Zaniolo.

Il match

Nemmeno trenta secondi e la Roma ci prova, Mkhitaryan riceve palla da Zaniolo e calcia sul fondo da ottima posizione. Occasione persa da Abraham al 4′ da dentro l’area piccola: manda il pallone alto in posizione solitaria dopo perfetto assist di Zaniolo. Ci pensa Perez a sbloccare la partita al 15′. La Roma avanza: El Shaarawy ha campo a sinistra e lo attacca servendo d’esterno destro l’accorrente Carles Perez sul palo opposto per un comodo tocco in rete da due passi. Immediata la reazione di Zahedi ma la sua torsione aerea su assist di Favorov finisce ampiamente a lato.

Un altro spunto di Zaniolo al 28′, stavolta il mancino è molto più efficace e Matsapura deve tuffarsi sulla propria sinistra per deviare in angolo. Zaniolo ci riprova e va in rete al 34′ con un perfetto diagonale col destro a battere Matsapura e secondo gol stagionale. Rigore per i giallorossi al 39′ Perez ubriacante in area, Venydub lo mette a terra. Veretout va dal dischetto ma la sua conclusione è lenta e prevedibile e Matsapura la respinge.

Il tris arriva al 46′ con Zaniolo che veste i panni dell’assist man servendo ad Abraham il più comodo dei palloni da spingere in rete. I primi dieci minuti della ripresa vedono una grande Roma che ha schiacciato subito sul gas per annichilire gli avversari che si stanno dimostrando di livello troppo basso per impensierire i giallorossi. Gli uomini di Mourinho procedono senza problemi, sempre più sul velluto considerando anche il distacco mentale degli ucraini dalla partita. Al 75′ arriva il poker della Roma con la doppietta di Abraham: rovesciata appena fuori l’area piccola e palla nell’angolino basso, gran gesto tecnico dell’inglese.

Tutto estremamente semplice per la Roma che dopo il tris dell’andata cala il poker contro i malcapitati ucraini. Ora diventa decisivo l’ultimo turno: la Roma è sicura di passare il girone, ma farlo da prima permetterebbe di accedere direttamente agli ottavi saltando i sedicesimi che le toccherebbero da seconda del girone e l’avversario sarebbe una terza retrocessa dall’Europa League. Per chiudere davanti al Bodoe Glimt, Mourinho deve vincere sperando che i norvegesi non facciano lo stesso sul campo degli ucraini visti stasera all’Olimpico. (Fonte Adnkronos, foto Twitter @OfficialASRoma)