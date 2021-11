Roma, zozzone sorpreso a sversare quintali di calcinacci in un parco pubblico

Roma – È stato denunciato ieri mattina dalla Polizia Locale Roma Capitale, il responsabile dello sversamento di quintali di calcinacci in un parco pubblico in zona Mostacciano. L’uomo, un italiano di 60 anni, dopo essere stato sorpreso da un cittadino a scaricare il materiale edile da un autoarticolato, si era allontanato. Grazie alla tempestiva segnalazione ad una pattuglia della Polizia Locale del IX Gruppo Eur, sono scattati subito gli accertamenti per risalire al responsabile e nel corso della mattina stessa gli agenti sono riusciti a rintracciare il mezzo pesante. Il conducente è stato denunciato per traffico illecito e abbandono di rifiuti e il camion sequestrato. A carico del responsabile anche la bonifica dell’area.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

