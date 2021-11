Civitavecchia, incendio appartamento: paura in via Montanucci

Civitavecchia – Incendio appartamento a Civitavecchia in via Achille Montanucci. Precisamente all’altezza del civico 47.

I Vigili del fuoco di Civitavecchia sono accorsi sul posto con la 17A e l’autoscala. Arrivati repentinamente gli uomini della Bonifazi hanno trovato le fiamme sul balcone dello stabile posto al piano terzo.

Grazie al quotidiano addestramento e la rapidità di estinzione, sono riusciti a non fare propagare le fiamme all’interno dell’appartamento. Le cause sono in corso di accertamento. Non si sono registrati feriti.

