Covid, a Fiumicino oltre 300 positivi. Montino: a un passo dall’obbligo di mascherine all’aperto

Fiumicino – “Come era prevedibile è stata superata la quota dei 300 contagi nel nostro territorio. Secondo i dati della Asl Roma 3 sono 305 le persone affette da coronavirus, di cui 154 uomini e 151 donne, con un’età media di 35 anni”. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, citando il bollettino della Asl.

“Il 38% dei casi totali riguarda Isola sacra e Fiumicino – aggiunge – seguite da Fregene (18%), Aranova (8%) e Passoscuro (7%). Occorre prestare la massima attenzione e vaccinarsi, l’unico sistema efficace di contrasto alla circolazione del virus. In ogni caso continuiamo a indossare le mascherine, igienizzarci le mani di frequente ed evitare gli assembramenti. Se il trend dei contagi continuerà a crescere in questo modo saremo costretti a prendere delle misure restrittive, in particolare per luoghi e attività particolarmente frequentate, così come da appello del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti”.

Il primo cittadino fa riferimento alla lettera inviata nelle scorse ore dal Governatore del Lazio a tutti i sindaci della regione nella quale si legge: “Oggi siamo chiamati nuovamente a uno sforzo per determinare condotte rispettose delle regole imposte dall’emergenza e a vigilare perché queste vengano osservate da tutti. Ritengo, per questi motivi, importante porre la massima attenzione di tutti gli attori interessati, dagli Amministratori locali alle Forze di Polizia, al fine di garantire ovunque il rispetto delle regole di sicurezza per la salute pubblica. Ove necessario, anche valutando l’adozione di misure particolari, sempre basandosi sull’incidenza del virus nelle varie realtà territoriali della Regione: mi riferisco in particolare all’obbligo di mascherine all’aperto, soprattutto nei luoghi di aggregazione e nei centri dello shopping”.

