Fiba World Cup 2023, l’Italia a Milano per la sfida con l’Olanda

L’Italia è arrivata a Milano dopo la sconfitta a San Pietroburgo contro la Russia ed è pronta per riprendere il cammino verso la qualificazione a Fiba World Cup 2023.

Si è svolta la conferenza stampa di presentazione di Italia-Paesi Bassi, in programma lunedì nel Mediolanum Forum di Assago (ore 20,30).

Per la sfida contro gli ‘Oranje’ del coach Maurizio Buscaglia sono disponibili i biglietti, che possono essere acquistati in tutte le ricevitorie del circuito Vivaticket e sul sito Vivaticket.com. “La maglia della Nazionale è una corazza – ricorda coach Meo Sacchetti -. I ragazzi sono stati splendidi a raggiungere i risultati di questa estate. La Nazionale deve portare entusiasmo, che mi auguro sia per i giocatori un sentimento da riportare nei club. La Nazionale che vorrei deve essere ambita da tutti”. Assente contro la Russia, il capitano Michele Vitali suona la carica per la partita contro l’Olanda: “Sarà un’emozione grande tornare a giocare davanti al nostro pubblico – dice -. A Tokyo abbiamo percepito la carica degli italiani anche con un fuso orario di 8 ore. Immaginiamo come sarà sentirli incitare l’azzurro dal vivo”.

“Questo è stato un anno molto bello per noi – dice il presidente Fip, Gianni Petrucci -. Siamo arrivati quinti all’Olimpiade, stiamo festeggiando il nostro centenario compatibilmente con quanto è permesso dai protocolli sanitari, abbiamo incontrato il Santo Padre e il premier Mario Draghi, entrambi appassionati del nostro sport. Abbiamo rinforzato la nostra squadra con un grande dg come Salvatore Trainotti. La partita di lunedì sarà molto importante, ma io non posso non essere polemico nei confronti dell’Eurolega, un organismo privato che condiziona il percorso delle Nazionali verso un obiettivo grande come i Giochi. Ci sono stati diversi risultati a sorpresa in questa prima giornata e senza dubbio sono frutto di squadre che devono fare a meno dei giocatori migliori. Così è impossibile andare avanti”. (Ansa).

