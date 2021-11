Incidente sulla Pontina, strada chiusa al transito e deviazioni: ecco dove

È temporaneamente chiuso il tratto lungo la strada statale 148 “Pontina” al chilometro 20 e 400 a Roma a causa di un incidente in entrata alla capitale. Il traffico viene deviato allo svincolo di Castel Romano al chilometro 23 in direzione Roma e allo svincolo di Pratica di Mare in direzione di Terracina al chilometro 20 e 100.

Sul posto sono presenti il personale di Anas e le Forze dell’Ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile.

(Il Faro online)