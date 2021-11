Pattinaggio di figura, Guignard – Fabbri secondi all’Isu Grand Prix

Charlene Guignard e Marco Fabbri non deludono le aspettative e a Sochi (Russia), sul prestigioso ghiaccio della Rostelecom Cup, sesta tappa stagionale di ISU Grand Prix, ottengono un fantastico secondo posto nella danza bissando il piazzamento di Skate Canada e regalandosi così la partecipazione alle prossime Finali di Grand Prix in programma fra due settimane ad Osaka, in Giappone.

La coppia tricolore delle Fiamme Azzurre ha realizzato una free dance da 124.15 punti, a meno di due lunghezze dal personal best, ottenendo così un punteggio complessivo di 203.71 punti. Per gli allievi di Barbara Fusar Poli si tratta del sesto podio in una tappa di ISU Grand Prix (settimo considerando le Finali della stagione 2018-19); per loro una continuità di rendimento incredibile, testimoniata anche dal secondo segmento odierno, ricco tecnicamente e artisticamente. Meglio di loro oggi hanno fatto soltanto i russi campioni del mondo Sinitsina-Katsalapov, vincitori a quota 211.72 punti.

(foto@AFLO/Fisg)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport