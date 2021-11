Rapinatori arrestati a Ostia, Russo (Siap): “Se sei orgoglioso del nostro impegno, sostieni la Polizia”

Ostia – Sta diventando virale. Il video su facebook di due agenti in borghese intervenuti per fermare i rapinatori seriali che hanno fatto vivere nel terrore i cittadini di Ostia e Fiumicino sta girando velocemente.

Un simbolo di efficienza e garanzia di sicurezza da parte degli operatori delle forze di Polizia capaci di dare risposte costantemente, seppure senza pubblicizzare troppo il loro operato.

I due rapinatore avevano provocato tanta paura tra commercianti e clienti. Prendevano di mira supermercati e farmacie. Dieci colpi in due mesi. Ma la Polizia ha indagato, ha lavorato alacremente per risalire ai colpevoli. Attività investigative serrate per quanto svolte in sordina. All’improvviso, quasi in modo del tutto inaspettato, due agenti in borghese si sono fiondati giù da un’auto e hanno bloccato i due malviventi prendendoli proprio in flagranza di reato.

“Nonostante la carenza di organico – ha commentato Francesco Paolo Russo, dirigente nazionale Siap con delega ai rapporti con i partiti e i movimenti politici -. La nostra Polizia non manca di stupirci, dimostrandosi sempre vigile e tempestiva nell’intervento. Ottimo il lavoro coordinato dal dirigente Mendolia e dal suo vicedirigente Petrucci”.

E Russo esorta la gente comune a sostenere l’impegno della Polizia, il lavoro svolto con modestia e spirito di abnegazione, senza clamori. Lo fa pubblicando il video dell’arresto e sottolineando: “Grazie alle donne ed agli uomini del X Distretto per la brillante operazione, sono fiero ed orgoglioso di ognuno di Voi! E tu? – chiede rivolgendosi ai cittadini ed esortandoli a sostenere l’impegno profuso dalla Polizia – Sei orgoglioso quanto me? Allora dimostraglielo lasciando un pensiero sotto questo video”.

