Finisce l’incubo di Ostia e Fiumicino: presi i due rapinatori seriali di supermercati e farmacie

Ostia – Presi i rapinatori seriali che erano diventati l’incubo dei supermercati e delle farmacie di Ostia e Fiumicino. I due, che da settembre avevano commesso ben nove rapine nella sola Ostia, sono stati colti in flagrante mentre tentavano di derubare una farmacia di piazza Filippo Andrea Doria Pamphili, in zona Portuense.

Mentre uno era rimasto in macchina a far da “palo”, il suo complice era entrato nel negozio e, armato di coltello, era riuscito a farsi consegnare da un’atterrita farmacista 785 euro. Ma a bloccargli l’unica via di fuga ha trovato le pistole degli agenti del X Distretto Lido, che da giorni seguivano gli spostamenti della loro auto.

I poliziotti di Ostia, infatti, avevano già perquisito l’abitazione di uno dei due, convinti che questi fosse l’autore di nove rapine nel X Municipio nonché di numerose altre nel comune di Fiumicino. In quell’occasione, però, non erano riusciti a trovare nulla che potesse incastrarlo: dopo le rapine, infatti, sparivano sia l’abbigliamento che le armi utilizzate.

Gli uomini di Antonino Mendolia, però, non si sono arresi e, con un certosino lavoro di intelligence – che ha portato loro anche i vivi complimenti del Questore di Roma – sono finalmente riusciti ad individuare la targa dell’auto usata per le rapine e, alla fine, ad incastrare i due malviventi.

