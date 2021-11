Roma, ubriaco picchia e abusa della ex dopo averla segregata nel garage: arrestato

Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno dato esecuzione ad un’ordinanza con la quale il Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica Capitolina, ha disposto l’applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di un romano di 59 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, indiziato gravemente dei reati di lesioni personali, sequestro di persona e violenza sessuale ai danni della ex compagna, una donna originaria del Perù di 56 anni.

L’8 novembre scorso, la donna si era presentata nell’abitazione che fino a quel momento aveva condiviso con l’uomo per recuperare alcuni effetti personali a seguito della fine della loro relazione. Il 59enne, sotto l’effetto di sostanze alcoliche, con un pretesto avrebbe attirato la sua ex nel garage, dove la donna secondo quanto denunciato, è stata rinchiusa, picchiata e poi abusata, con una prognosi di 30 giorni. Il romano di 59 anni è stato portato nel carcere di Napoli Poggioreale, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

