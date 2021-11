Sgomento a Parco Leonardo, ragazzine picchiate in strada alla fermata dell’autobus

Fiumicino – Un gruppo di ragazze adolescenti in lacrime. E’ questa l’immagine che si sono trovati davanti gli uomini della Secure Park del Centro Leonardo, centro commerciale situato nell’omonimo quartiere alla periferia di Fiumicino, nella serata di sabato 27 novembre. Il racconto delle giovani mette in allarme gli agenti della sicurezza: un ragazzo, sulla ventina, alla fermata dell’autobus che si trova proprio davanti l’ingresso dell’hotel che fa da anticamera al centro commerciale, le ha picchiate.

Immediatamente il ragazzo è stato bloccato dagli uomini della Secure Park mentre le ragazze, ancora in lacrime, allertavano carabinieri e genitori. Ad arrivare per primi sono stati proprio i genitori delle ragazze che, alla vista dei pianti, avrebbero voluto lanciarsi contro il giovane per linciarlo. L’arrivo dei carabinieri ha però evitato il peggio. Il giovane è ora trattenuto in caserma per essere interrogato.

