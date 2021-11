Ostia – Si è svolta stamattina, 27 novembre 2021, a Ostia, in uno spirito di collaborazione istituzionale e di grande partecipazione emotiva dei ragazzi, l’inaugurazione della panchina rossa all’interno della scuola Giovanni Paolo II, donata dal Laboratorio Una Donna e fortemente voluta dalla prof.ssa Mangone e del vice preside Ottavio Di Paolo.

All’evento ha partecipato il neo assessore alle Politiche sociali e Pari opportunità del X Municipio, Denise Lancia. Un intervento, il suo, non di mera presenza ma di convinta partecipazione su un tema così importante come quello della violenza sulle donne.

“Una presenza – afferma Maricetta Tirrito, presidente del Laboratorio Una Donna – che dà forza all’idea di mettere in mezzo ai giovani un simbolo che ricordi loro quanto la violenza sulle donne sia purtroppo ancora un problema irrisolto, e di come vada prioritariamente affrontata sotto il punto di vista culturale, di coscienza collettiva. Poi c’è il discorso della certezza del diritto, ma di questo deve farsi carico la politica. E anche per questo – conclude – la presenza attiva e collaborativa dell’assessore Lancia assume un significato importante“.

