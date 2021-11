Ardea, dal Comune 120mila per il Boschetto di Nuova Florida: partono i lavori

Ardea – Si apre uno spiraglio di luce per il Boschetto di Ardea, uno spazio che da anni è abbandonato a se stesso nel degrado assoluto. Scarsa illuminazione, atti vandalici e rifiuti abbandonati: è questo che vedono ogni giorno gli abitanti di Nuova Florida quando passano davanti al parco, un polmone verde situato proprio al centro del quartiere e mai valorizzato.

La situazione però potrebbe cambiare: il Comune ha approvato lo stanziamento di 120mila euro per realizzare delle opere socialmente utili. Si tratta di un progetto approvato con la determina n.148 del 23 novembre 2021, lavori di “realizzazione di un edificio a servizio del parco pubblico il boschetto”.

I 120mila euro saranno spesi per realizzare “una struttura ecosostenibile integrata nell’ambiente agreste da utilizzare per attività rivolte ai giovani, allo sport e all’ambiente“, come ha spiegato a Il Faro online il sindaco Mario Savarese. Nello specifico, si tratta di un centro anziani per il quale sono già partiti i lavori, con a fianco un centro giovanile.

Con questi nuovi edifici il parco di Nuova Florida potrebbe diventare fruibile e attirare maggiori iniziative da parte della cittadinanza, che può iniziare a immaginare una nuova vita per il Boschetto.

