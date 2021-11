Migranti, il dolore del Papa: “Servono soluzioni che rispettino la loro umanità”

Città del Vaticano -“Quanti migranti sono esposti, anche in questi giorni, a pericoli gravissimi, e quanti perdono la vita alle nostre frontiere! Sento dolore per le notizie sulla situazione in cui si trovano tanti di loro: di quelli che sono morti nel Canale della Manica; di quelli ai confini della Bielorussia, molti dei quali sono bambini; di quelli che annegano nel Mediterraneo. Tanto dolore pensando a loro”.

Al termine dell’Angelus (leggi qui), Papa Francesco esprime, ancora una volta, tutto il suo dolore sui fatti di cronaca degli ultimi giorni che riguardano i migranti. Il riferimento è alle decine di vittime nel nord Europa, ma anche nel Mediterraneo: “Pensiamo a quelli che sono rimpatriati, a Nord dell’Africa. Sono catturati dai trafficanti, che li trasformano in schiavi: vendono le donne, torturano gli uomini… Penso a quelli che, anche in questa settimana, hanno tentato di attraversare il Mediterraneo cercando una terra di benessere e trovandovi, invece, una tomba; e tanti altri. Ai migranti che si trovano in queste situazioni di crisi assicuro la mia preghiera, e anche il mio cuore: sappiate che vi sono sempre vicino”.

“Pregare e fare”, il suggerimento che dà il Pontefice alla Comunità Internazionale. “Ringrazio – conclude – tutte le istituzioni sia della Chiesa Cattolica sia di altrove, specialmente le Caritas nazionali e tutti coloro che sono impegnati ad alleviare le loro sofferenze. Rinnovo l’appello accorato a coloro che possono contribuire alla risoluzione di questi problemi, in particolare alle Autorità civili e militari, affinché la comprensione e il dialogo prevalgano finalmente su ogni tipo di strumentalizzazione e orientino le volontà e gli sforzi verso soluzioni che rispettino l’umanità di queste persone. Pensiamo ai migranti, alle loro sofferenze, e preghiamo in silenzio…”. E un silenzio orante scende sulla piazza assieme alla pioggia.

(Il Faro online) Foto © Vatican Media – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticano

