Natale 2021: il calendario delle celebrazioni con Papa Francesco

Città del Vaticano – L’emergenza coronavirus pesa ancora e, come lo scorso anno, anche le celebrazioni del Natale con Papa Francesco subiscono diverse modifiche. Si parte, come da tradizione, l’otto dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione. Come a dicembre scorso, il Pontefice, per evitare assembramenti, si recherà sì in piazza di Spagna per il tradizionale omaggio floreale alla Vergine Maria, ma la visita sarà in forma strettamente privata.

A ridosso delle festività gli auguri alla Curia Romana e ai dipendenti del Vaticano. Quindi si entra nel vivo. Papa Francesco il 24 dicembre celebrerà la messa della Notte di Natale nella basilica di San Pietro alle ore 19.30 (stesso orario dello scorso anno, quando fu anticipata di due ore per via del coprifuoco). Il 25 dicembre, giorno di Natale, a mezzogiorno ci sarà la tradizionale benedizione Urbi et Orbi. La Santa Sede, nel diffondere il programma, però non ha precisato il luogo. Tradizionalmente il Pontefice si affaccia dalla loggia centrale della basilica vaticana su una piazza gremita di fedeli. Lo scorso anno, a causa della pandemia, l’Urbi et Orbi venne impartita dall’Aula delle Benedizioni, situata sopra il portico della basilica si San Pietro.

Il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, a mezzogiorno il Pontefice pregherà l’Angelus. Venerdì 31 dicembre alle ore 17.00, nella basilica di San Pietro presiederà i primi vespri nella Solennità di Maria SS.ma Madre di Dio con il canto del Te Deum. All’indomani, 1 gennaio, alle ore 10.00, sempre nella basilica vaticana, la Santa Messa nella Solennità di Maria Santissima Madre di Dio e in occasione della LV Giornata Mondiale della Pace. A seguire l’Angelus. Anche domenica 2 gennaio, a mezzogiorno, il Pontefice reciterà l’Angelus.

Giovedì 6 gennaio, alle ore 10.00, la Santa Messa nella Solennità dell’Epifania del Signore e, a mezzogiorno, l’Angelus. A concludere le celebrazioni del tempo di Natale il battesimo di alcuni bambini nella Cappella Sistina domenica 9 gennaio. Poi il Papa si affaccerà su piazza San Pietro, a mezzogiorno, per l’Angelus. Tutte le celebrazioni potranno essere seguite in diretta tv e streaming.

