“Vi ammazzo”, 28enne pontino cerca di uccidere i genitori con una motosega

Sonnino – Notte di paura a Sonnino, in provincia di Latina, dove un 28enne ha tentato di uccidere i genitori con una motosega.

L’ uomo, dopo essere rincasato intorno all’1.00 in preda a un forte stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche, al culmine di una lite sorta per futili mot

ivi con i propri genitori conviventi, ha iniziato a maltrattarli e li ha minacciati di morte. Dopo aver afferrato e tentato di attivare una motosega con il chiaro intento di ucciderli, si è scagliato contro di loro ma è stato bloccato dai Carabinieri prontamente intervenuti sul posto.

Il 28enne, espletate le formalità di rito è stato arrestato con l’accusa di “tentato omicidio”, “maltrattamenti in famiglia” e “resistenza a pubblico ufficiale”.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

