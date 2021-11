Fiumicino, giovane trovato svenuto in mezzo al fango: “Mi hanno rapinato”

Fiumicino – Nella mattinata di domenica 28 novembre, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Ostia assieme ai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Civitavecchia, durante un servizio di controllo caccia per la prevenzione dell’uso illecito dei richiami, con le guardie della Lipu, in via Ottoleghi nelle adiacenze della Autostrada A12 Roma-Civitavecchia, a Fiumicino, hanno rinvenuto, in aperta campagna, un giovane riverso a terra privo di sensi, immerso nel fango e con diverse ferite sul volto e sul collo.

L’uomo, di 25 anni e di nazionalità tedesca, si trovava da pochi giorni a Roma per turismo. Il giovane è stato soccorso dal personale sanitario del 118, subito allertato, e portato presso l’ospedale “G. B. Grassi” di Ostia, dove è stato anche accertato uno stato di ipotermia. il turista ha però rifiutato il ricovero in ospedale ed è stato dimesso con prognosi di giorni 7.

Il cittadino straniero ha riferito di essere stato aggredito da ignoti per essere rapinato. Così è stato condotto presso la Stazione Carabinieri di Ostia per gli atti di rito. Rintracciati in Germania i genitori del ragazzo sono subito arrivati a Roma per ricondurlo in patria. Il tempestivo intervento dei militari dei militari, considerate le sfavorevoli condizioni meteo e lo stato di salute, ha evitato conseguenze letali al ragazzo.

