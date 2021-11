Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Apertosi nel weekend il canale di bassa pressione che dalle latitudini artiche ha conquistato il Mediterraneo centrale, rimarrà spalancata la strada per nuovi affondi instabili diretti anche verso l’Italia nel corso della prossima settimana. Vivremo quindi una situazione estremamente dinamica, caratterizzata da forti venti mediamente nordoccidentali che trasporteranno una serie di impulsi in discesa dal Nord Europa. Uno già lunedì, destinato ad interessare Alpi confinali, Sardegna e regioni centro-meridionali, specie tirreniche, il secondo mercoledì.

METEO LUNEDÌ 29 NOVEMBRE. Al Nord addensamenti irregolari e deboli nevicate intermittenti sui confini alpini centro-occidentali fino a quote di fondovalle, schiarite su Liguria e Val Padana salvo nubi e piogge sulla Romagna con neve sull’Appennino dai 600m, ma in esaurimento in serata. Instabile al Centro-Sud con piogge e rovesci anche intensi sul versante tirrenico, specie sul settore centro-meridionale dove assumeranno spesso carattere temporalesco e saranno accompagnati da locali grandinate, tendenti però ad attenuarsi da nord. In giornata rovesci in intensificazione anche sul medio versante adriatico. Neve sull’Appennino centro-settentrionale in calo fino a 400/600m, 700/1000m su quello meridionale e in Sicilia. Instabile anche in Sardegna con rovesci e temporali soprattutto sul versante occidentale e neve sui rilievi dai 600m. Temperature ancora in diminuzione e venti forti da ovest-nordovest, tendenti a disporsi da nordest sull’alto Adriatico.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: fredde correnti artiche investiranno le regioni del medio Tirreno, portando variabilità instabile ed un netto calo delle temperature, specie in quota. Prima parte di giornata caratterizzata da piogge sparse e locali rovesci, sui settori della bassa Toscana, Umbria meridionale e appenninica, nonché sul Lazio; probabili fiocchi, pioggia mista neve o graupel a quote di medio-alta collina, quindi localmente a partire dai 450-600m su viterbese, orvietano, appennino Umbro-Laziale. Temperature in calo. Venti moderati da Nord. Mare molto mosso.

Commento del previsore Lazio

Venerdì e nel weekend ritroveremo ancora giornate di maltempo o di tempo spiccatamente instabile, con quota neve appenninica in progressivo calo, questo per il sopraggiungere di aria artica che sortirà i suoi maggiori effetti specie tra domenica e lunedì, con rovesci sparsi e quota neve in calo fin verso i 500-600m su Appennino e settori interni. Frequqnti gli episodi di graupel o pioggia mista a neve tra daomenica pomeriggio (Toscana) e Lunedì (Umbria e Lazio). Prime diffuse gelate previste tra martedì e mercoledì.

(Fonte: 3B Meteo)