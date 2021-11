Ostia, rompe il finestrino di un’auto parcheggiata ma viene “beccato” dalla Polizia

Ostia – Non sembra volersi placare l’ondata di furti e danneggiamenti alle auto lasciate in sosta ad Ostia, un fenomeno diffuso al punto che alcuni cittadini hanno deciso di organizzare delle “ronde” notturne per vegliare sul quartiere (leggi qui).

Nel pomeriggio di domenica 28 novembre, però, i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine sono riusciti a cogliere sul fatto un 59enne che, dopo averne infranto il finestrino posteriore con uno scalpello, stava cercando di introdursi in un’auto parcheggiata in via delle Azzorre.

Trovato in possesso anche di un piede di porco e di una chiave inglese, l’uomo è stato arrestato per tentato furto aggravato.

