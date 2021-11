“Ottobre”: è in radio il nuovo singolo del cantautore Maurizio Martinelli

“Ottobre”, nuovo singolo del cantautore Maurizio Martinelli, affronta un tema difficile legato alla solitudine degli anziani, la malattia di Alzheimer, che colpisce il 10% degli ultrasessantenni e che inevitabilmente cambia la vita a milioni di famiglie, le quali devono assisterli. L’autore, già impegnatosi contro il bullismo, affronta un altro tema sociale importante; d’altronde la musica è un grido alla vita, ed è giunto il momento di ascoltare l’urlo silenzioso di aiuto di chi ne ha bisogno.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Ottobre è il brano che apre la collaborazione con l’etichetta Italiana Musica Artigiana, quale scelta migliore per un artigiano della musica come me? Finalmente sono riuscito a far “suonare” il brano come volevo, con arrangiamenti jazz pop e suoni reali, nulla di virtuale. L’intenzione è quella di far arrivare un respiro melodico in cui si sommano emozioni, sentimenti e ricordi che purtroppo svaniscono nel tempo”.

Chi è Maurizio Martinelli

Maurizio Martinelli, compositore, autore, musicista e cantante romano, conduttore di programmi musicali e sportivi in radio e in tv. Le sue canzoni raccontano il quotidiano, parlano dei sogni realizzati, degli scontri generazionali e dei sentimenti nascosti, della libertà conquistata ma solo apparentemente e l’indifferenza verso i nostri fratelli. Vicino al sociale, vincitore del premio Special Award Sociale nell’ambito della festa del Cinema di Roma con il videoclip “Anima a Brandelli” sul tema del bullismo e con la canzone “Io resto a casa” pubblicata nel periodo della pandemia, ha devoluto l’intero ricavato al Policlinico Umberto I di Roma. Un artista che ama usare la musica come veicolo, per trasmettere i valori della vita. Il suo nuovo singolo, “Ottobre”, è disponibile in rotazione radiofonica dal 19 novembre 2021.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Musica