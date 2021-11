Sanità, Palozzi (Cambiamo): “Quanti medici ci sono nei Pronto Soccorso del Lazio?”

“Seppur la situazione Covid sul territorio regionale del Lazio appare al momento sotto controllo, i contagi tuttavia sembrano aumentare, e a preoccupare non è tanto la disponibilità di posti letto negli ospedali, quanto la carenza dei medici nei pronto soccorso, come riportato oggi dalla stampa”. Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale Organizzazione di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi.

“Alla luce di questo delicato e complesso contesto, – spiega il Consigliere regionale – reputiamo opportuna e non rinviabile una presa di posizione da parte del presidente Nicola Zingaretti e dell’assessore alla Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria, Alessio D’Amato, anche al fine di informare la nostra comunità su come la Regione Lazio intende affrontare il futuro prossimo, legato alla emergenza pandemica, e con quale programmazione sanitaria, sia a Roma che nel Lazio, si intende contrastare la diffusione del virus”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere le notizie della Regione Lazio