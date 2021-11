Fiumicino – “Questa mattina, 29 novembre 2021, in riferimento ai lavori di messa in sicurezza dello svincolo di immissione da via Aurelia a via Pompeati Luchini, in entrata ad Aranova, Anas ha provveduto a chiudere il tratto stradale al traffico veicolare (leggi qui), al fine di velocizzare i tempi, in modo da completare in tempi ragionevoli l’intervento, messo in campo da Anas con l’ausilio dell’amministrazione Comunale di Fiumicino”. E’ quanto afferma in una nota stampa, l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia.

“Si tratta di un’opera attesa da molti anni – spiega l’Assessore – sia dagli abitanti di Aranova, che dai frequentatori dell’importante arteria stradale. Con questa chiusura, con Anas abbiamo convenuto per un’accelerazione dei lavori al fine di permettere in tempi ragionevoli la riapertura al traffico e dare modo ai commercianti di quel tratto stradale di riprendere a pieno regime sia il ritmo lavorativo, che l’accoglienza dei clienti che provengono dal lato del cantiere stesso”.

