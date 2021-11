Al via il Natale Caerite 2021: per le feste 34 appuntamenti tra musica, danza e teatro

Cerveteri – “Musica, danza e teatro. Un programma ricco di eventi per il Natale Caerite 2021 – 2022. Nel pieno rispetto delle vigenti normative anti-covid, anche con quelle comprendenti l’introduzione del super green pass, abbiamo allestito un programma di eventi di qualità, di spessore, con tutti eventi ad ingresso gratuito. Protagonista principale sarà la grande musica, i concerti. Tutti gli eventi sono organizzati in completa e totale sicurezza. Saranno occasione di incontro ma anche un modo per trascorrere dei pomeriggi di qualità, insieme, per festeggiare insieme il periodo natalizio, che auspichiamo possa riconsegnarci finalmente un definitivo ritorno alla normalità purtroppo persa da inizio dello scorso anno”.

A parlare, nell’annunciare il cartellone di eventi del Natale Caerite, è l’Assessora alle Politiche Culturali Federica Battafarano, che prosegue: “i primissimi eventi natalizi già sono iniziati, tutti con grande successo di pubblico, sia in termine di presenze che di apprezzamento. Tra i tantissimi appuntamenti in programma, prosegue la rassegna di CaereMusica, la kermesse di musica antica, moderna e contemporanea organizzata a Sala Ruspoli, gli appuntamenti con l’Orchestra Sinfonica Renzo Rossellini, con 8 concerti in programma al Granarone e gli eventi speciali di Europa Musica. Spazio anche al teatro, alle visite guidate e alle mostre d’arte”.

Tutti gli appuntamenti del Natale Caerite 2021 sono ad ingresso gratuito. Obbligatorio Green Pass o Super Green Pass e utilizzo per gli eventi al chiuso della mascherina protettiva.

