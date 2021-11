Blue economy, Mattia (Pd): “La nuova frontiera per la sostenibilità, il lavoro e l’economia del Lazio”

“Sì scrive blue economy, si legge sostenibilità e futuro – dichiara Eleonora Mattia, presidente della IX Commissione del Consiglio Regionale del Lazio -. Con la legge approvata in IX Commissione mettiamo a sistema uno dei più importanti assi di sviluppo che coniuga crescita e sostenibilità: con i suoi 362 chilometri di costa, oltre ai laghi e corsi d’acqua, e uno dei porti più importanti di Europa – Civitavecchia – l’economia del mare rappresenta una risorsa strategica fondamentale per il Lazio, che è la Regione italiana con più aziende – 37.400 imprese – occupate nel settore. Anche per questo la nuova normativa rappresenta un’innovazione fondamentale con la quale investiamo 1,85 milioni tra sostegno dell’offerta formativa, occupazionale e sviluppo del sistema produttivo di settore”.

“Siamo in linea – continua Mattia – con gli obiettivi dell’UE, che negli scorsi mesi ha presentato la Strategia Europea sulla Blue Economy, e puntiamo su transizione ecologica, scelte produttive meno inquinanti e protezione del nostro oro blu sempre nel rispetto dell’Obiettivo quattordici dell’Agenda 2030 dell’Onu che parla di conservazione e utilizzo durevole delle risorse marine come garanzia di un sviluppo sostenibile. Ringrazio – conclude – i colleghi e primi firmatari Daniele Ognibene e Gino De Paolis e tutta la IX Commissione per il lavoro fatto sul testo che auspico vedrà presto il voto favorevole in aula”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere le notizie della Regione Lazio