Chi è Piero Ausilio: la carriera, il successo e la vita privata

Piero Ausilio è uno degli ospiti del nuovo appuntamento con Le Iene Show, che va in onda stasera, 30 novembre 2021, in prima serata su Italia 1. Le Iene è un programma televisivo di intrattenimento che va in onda dal 22 settembre 1997. Il programma è giunto ormai alla venticinquesima edizione.

La conduttrice, della puntata di stasera, de Le Iene Show 2021 è la giornalista e conduttrice televisiva, Francesca Fagnani, che affiancherà la conduzione di Nicola Savino e della Gialappa’s Band.

Chi è Piero Ausilio

Piero Ausilio, nato a Milano il 28 giugno 1972, è un dirigente sportivo italiano, direttore sportivo dell’Inter. Inizia la carriera di calciatore come mediano nelle giovanili della Pro Sesto. Un grave infortunio al ginocchio mette fine alla sua carriera da calciatore all’età di 18 anni. Dopo alcuni anni passati come assistente allenatore nella Pro Sesto, nel 1997 inizia la sua carriera di dirigente sportivo, diventando con Pierluigi Casiraghi responsabile del settore giovanile del club, all’epoca militante in Serie C2. Nel frattempo si laurea in giurisprudenza all’Università di Milano.

La carriera

Nel gennaio 1998 viene assunto dall’Inter come segretario del settore giovanile, per poi diventare nel 2001 responsabile organizzativo al fianco del responsabile tecnico Beppe Baresi e in seguito direttore del vivaio nerazzurro. Tra il 2003 e il 2005 è membro del consiglio di amministrazione dello Spezia Calcio in quota Inter e, dopo aver conseguito l’abilitazione, ne è stato anche direttore sportivo nella stagione 2004-2005; è anche membro del Consiglio Direttivo dei Direttori Sportivi italiani (Adise).

Nel dicembre 2010 lascia il settore giovanile per diventare direttore sportivo della società meneghina al fianco del responsabile dell’area tecnica Marco Branca. L’8 febbraio 2014 succede a Branca con un contratto fino al 2017. L’11 febbraio 2015 vince il “TMW Award” come miglior dirigente sportivo della Serie A 2014-2015. Il 4 giugno seguente ritira ad Amalfi il premio “Football Leader” per lo scouting.ùIl 21 aprile 2017, in scadenza di contratto, prolunga con la società nerazzurra fino al 2020, venendo affiancato da Walter Sabatini prima (coordinatore dell’area tecnica dal maggio 2017 al marzo 2018) e da Giuseppe Marotta poi (amministratore delegato per l’area sportiva dal dicembre 2018). Nella stagione 2020-2021 l’Inter torna a vincere lo scudetto, a undici anni dalla precedente affermazione tricolore.

La vita privata

Non si sa molto della vita privata di Piero Ausilio: sposato con Daniela, ha due figli: Giulia (2002) e Niccolò (2005)

