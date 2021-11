Festa di Sant’Andrea, il Papa scrive a Bartolomeo: “L’imperativo è collaborare”

Città del Vaticano – Nel quadro del tradizionale scambio di Delegazioni per le rispettive feste dei Santi Patroni, il 29 giugno a Roma per la celebrazione dei Santi Pietro e Paolo e il 30 novembre a Istanbul per la celebrazione di Sant’Andrea, il Cardinale Kurt Koch, Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, ha guidato la Delegazione della Santa Sede per la festa del Patriarcato Ecumenico. Il Cardinale Koch è stato accompagnato dal Vescovo Brian Farrell, Segretario del Dicastero, e da Mons. Andrea Palmieri, Sottosegretario. Ad Istanbul, si è unito alla Delegazione Mons. Walter Erbi, Incaricato d’Affari a.i. della Nunziatura Apostolica in Turchia.

La Delegazione della Santa Sede ha preso parte alla solenne Divina Liturgia presieduta dal Patriarca Ecumenico Bartolomeo nella chiesa patriarcale di San Giorgio al Fanar. Il Cardinale Koch ha consegnato al Patriarca Ecumenico un messaggio autografo del Santo Padre, di cui ha dato pubblica lettura alla conclusione della Divina Liturgia. “Uniti nella fede – si legge nel messaggio del Pontefice -, cerchiamo con determinazione di rendere visibile la nostra comunione. Pur riconoscendo che permangono questioni teologiche ed ecclesiologiche al cuore del lavoro del nostro dialogo teologico in corso, mi auguro che cattolici e ortodossi possano collaborare sempre di più in quelle aree in cui non solo è possibile, ma anzi imperativo che lo facciamo”.

“La piena unità alla quale aneliamo è, naturalmente, un dono di Dio, attraverso la grazia dello Spirito Santo. Possa nostro Signore aiutarci ad essere pronti ad abbracciare questo dono attraverso la preghiera, la conversione interiore e l’apertura a cercare e a offrire perdono”, conclude il Papa.

