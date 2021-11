Fiumicino. Sugli scontrini appare 1522, il numero per le emergenze contro la violenza sulle donne

Fiumicino – “Apprendo con piacere che moltissimi commercianti del territorio, inclusi gli operatori dei mercati, hanno già accolto l’appello nato dalla mozione approvata lo scorso 25 novembre durante il Consiglio comunale straordinario contro la violenza sulle donne (leggi qui)”. A parlare è la consigliera comunale del Pd, Paola Magionesi.

“La proposta di inserire sugli scontrini il numero per le emergenze, 1522, è stata votata all’unanimità dal consiglio comunale – spiega Magionesi – e punta a rendere facilmente reperibile a tutte le donne che ne avessero bisogno, il numero a cui chiedere aiuto in caso di violenze, maltrattamenti e abusi. Dobbiamo fare tutto il possibile per rendere immediatamente accessibili gli strumenti in grado di aiutare le tante, troppe, vittime di violenza di genere”.

“Sono già tantissimi i commercianti che hanno inserito il 1522 nei loro scontrini – conclude – e auspico che chi ancora non lo ha fatto, lo faccia nel più breve tempo possibile. È un gesto che non costa nulla, ma che può rivelarsi decisivo”.

