Giochi inclusivi al parco Baden Powell di Civitavecchia: inviata richiesta alla Regione Lazio

Civitavecchia – È stata approvata dalla Giunta Tedesco la partecipazione all’avviso pubblico per la concessione dei contributi per l’acquisto di giochi inclusivi da installarsi all’interno delle aree gioco comunali. In particolare la delibera adottata è l’approvazione dello studio di fattibilità per “fornitura e posa in opera di giochi inclusivi presso parco comunale Baden Powell”.

Come spiega il Vicesindaco con delega all’Ambiente, Manuel Magliani, “soltanto qualche settimana fa la giunta regionale ha pubblicato un avviso per giochi inclusivi da installarsi in parchi pubblici. Abbiamo così immediatamente attivato gli uffici affinché si potesse richiedere di accedere ai fondi. Perciò è stato individuato il Parco Baden Powell di Boccelle, nell’ottica di un miglioramento delle aree verdi attrezzate con particolare riferimento a quelle nelle periferie e che attendono da più tempo interventi”.

Soddisfatto anche il consigliere Mirko Mecozzi: “L’azione dell’Amministrazione ha nel rilancio delle periferie un suo punto fermo, occorre quindi essere pronti a sviluppare progettualità ogni qual volta si presenti l’occasione di intercettare fondi sovracomunali, a maggior ragione se in misure a sfondo sociale come quella dei giochi inclusivi”.

