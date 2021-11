Luminarie, pista di ghiaccio e concerti. Il Natale arriva a Pomezia: ecco tutti gli eventi

Pomezia – Pomezia torna a festeggiare il Natale con un messaggio di Pace. Strade e piazze illuminate d’oro, concerti, spettacoli teatrali, mostre, animazione e laboratori per bambini accompagneranno la cittadinanza dall’8 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022.

“Quello che ci apprestiamo a celebrare desideriamo sia un Natale di Pace – dichiara la vice Sindaco Simona Morcellini – in grado di farci stringere di nuovo gli uni agli altri, aprendo i cuori e ascoltando il loro battito d’amore, che ci rende tutti fratelli e sorelle. Vogliamo tornare a celebrare tutti insieme le festività natalizie donando a grandi e piccini giornate di festa, cultura e divertimento, per gioire insieme del calore della nostra comunità”.

Mercoledì 8 dicembre, come da tradizione, si accenderanno gli alberi di Natale in piazza Indipendenza e piazza Ungheria: sarà l’inizio di una serie di eventi dedicati a grandi e piccoli. Novità di quest’anno i concerti del primo coro della Città di Pomezia, la rassegna teatrale “Spettacoli sotto l’albero” e la rassegna corale “I suoni di Natale” a cura di Europa Musica.

“Restituiamo alla nostra Città l’energia che merita, riaprendo le porte del teatro, dei musei e della biblioteca comunale – aggiunge il Sindaco Adriano Zuccalà –​ Continuiamo a mantenere alta l’attenzione, per noi stessi, per i nostri cari e per l’intera comunità, e gioiamo insieme per un Natale di Pace e per un nuovo anno ricco di sogni e speranze”.

Per il programma completo: http://www.comune.pomezia.rm.it/natale_di_pace

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Pomezia