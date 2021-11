Ostia, lavori al semaforo fra via delle Baleniere e via Isole del Capo Verde: traffico a rischio

Ostia – Partiranno domani, mercoledì 1 dicembre, i lavori all’impianto semaforico che regola l’incrocio fra via delle Baleniere, il viadotto Attico Tabacchi e via Isole del Capo Verde, a Ostia.

Le operazioni potranno causare rallentamenti al traffico, sempre piuttosto consistente in quell’intersezione. Sul posto sarà però presente il personale della Polizia Locale, che agevolerà per quanto possibile la circolazione, in particolar modo all’entrata e all’uscita della scuola.

I lavori si svolgeranno nella fascia oraria 8-18, e si protrarranno fino al 21 gennaio 2022.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio