Plessi scolastici comunali, Energie Per Fiumicino: “Finalmente i fondi per la scuola di via Foce Micina”

Fiumicino – “Lo esclamiamo volentieri: finalmente! L’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Fiumicino, tramite un’intervista al Messaggero, conferma che i fondi per la ristrutturazione del Plesso Scolastico di via Foce Micina sono in dirittura di arrivo“. Lo dichiara in una nota stampa, Orazio Azzolini, presidente Circolo Energie per l’Italia – Fiumicino

“Si evince – spiega il Presidente – che sono stati messi a disposizione 650mila euro per effettuare i lavori di ammodernamento, di messa in sicurezza e di efficientamento energetico del plesso scolastico, con la speranza di iniziare i lavori già con l’inizio dell’anno 2022. Tale ristrutturazione, andrà ovviamente a coprire la mancanza di servizi scolastici che si è venuta a creare a Fiumicino paese e, inoltre, andrà sicuramente a ridurre la lista di attesa dei bambini che vengono esclusi dai servizi scolastici comunali. Ricordiamo, infatti, che la stessa struttura poteva accogliere circa 60 bambini“.

“Vista l’importanza dell’opera in questione, – conclude Azzolini – ci auspichiamo che vengano ridotti al minimo i tempi burocratici, per riuscire, già con l’inizio del prossimo anno scolastico (settembre 2022), ad usufruire della struttura scolastica”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino