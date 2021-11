Roma, allestisce una discarica abusiva sul suo terreno: 60enne denunciato

Roma – Nuovo intervento della Polizia Locale di Roma Capitale per gravi violazioni delle norme per la tutela dell’ambiente.

Sono stati gli agenti del IX Gruppo Eur ad individuare un terreno di circa mille metri quadri, nella zona di Castel di Leva, adibito a discarica abusiva: rinvenuti oltre 6mila metri cubi di calcinacci e materiale di risulta da cantiere, sversati illegalmente.

A seguito di quanto accertato sono scattate ulteriori verifiche che hanno portato all’individuazione del responsabile, un cittadino di nazionalità italiana di 60 anni, denunciato all’Autorità Giudiziaria per violazione della normativa ambientale.

A suo carico anche le spese per la rimozione dei rifiuti e la bonifica dell’area, che è stata posta sotto sequestro.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

