Cantieri sulle spiagge di Ostia, Alessandri: “Vogliamo rendere gli arenili sicuri”

Ostia – “Per la messa in sicurezza delle spiagge di Ostia la Regione Lazio ha investito 9 milioni di euro. I cantieri delle gare già aggiudicate sono tutti aperti, i lavori dunque ci sono e si svolgono regolarmente, e non lentamente o in ritardo come afferma invece la consigliere del Municipio X, Monica Picca”.

Così in una nota l’assessore a Lavori Pubblici e Territorio, Mauro Alessandri, aggiunge: “I lavori in difesa della scogliera sono attualmente in corso all’Idroscalo, dove si sta procedendo anche alla sua pulizia e rifinitura. Ci sono cantieri aperti anche per il dragaggio di Fiumara Grande, dove i lavori permetteranno di portare avanti il ripascimento di Ostia Levante e Ponente. Inoltre abbiamo previsto anche interventi di natura straordinaria sulle opere rigide, quali pennelli e soffolte, attualmente in corso e qualche giorno è stata aggiudicata la gara per Ostia centro”.

“La Regione Lazio, e lo dico riportando numeri e fatti, è impegnata da anni su questo fronte, vogliamo rendere le spiagge e gli arenili di Ostia sicuri per i cittadini che ci abitano e i tanti turisti che ogni anno la visitano in tutte le stagioni. Le polemiche non ci interessano, ciò che conta sono le opere da portare avanti seguendo la programmazione che abbiamo studiato e stabilito per questa area della città di Roma”, conclude.

