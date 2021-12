Chi l’ha visto? puntata del 1 dicembre: Roberto Straccia fu rapito, tenuto prigioniero e poi ucciso?

Va in onda stasera, 01 dicembre 2021, una nuova puntata di Chi l’ha visto?, lo storico programma di Federica Sciarelli, su Rai3 alle 21.20, con altri casi di scomparsa e misteri da risolvere anche con l’aiuto dei telespettatori. Con un occhio sempre attento ai fatti dell’attualità, non manca lo spazio dedicato ad aggiornamenti e grandi inchieste, storie di adolescenti in fuga dalla famiglia, anziani soli, donne maltrattate.

Nell’appuntamento di stasera, sorgono nuove ipotesi e tutti gli aggiornamenti sul caso Nada Cella. Inoltre, parlano per la prima volta i genitori del capo degli ultras della Lazio Fabrizio Piscitelli, conosciuto da tutti con il soprannome di Diabolik. E poi le intercettazioni sulla morte del giovane universitario Roberto Straccia: è stato rapito per uno scambio di persona mentre faceva jogging? E’ stato tenuto prigioniero per giorni e poi ucciso? Come sempre, poi, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

(Fonte: Rai.it – Foto: Instagram @chilhavistoraitre)