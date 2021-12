Covid-19, nel Lazio 2500 ricoveri in meno rispetto a un anno fa. D’Amato: “Merito dei vaccini”

Roma – “Oggi nel Lazio su 18.526 tamponi molecolari e 26.242 tamponi antigenici per un totale di 44.768 tamponi, si registrano 1.638 nuovi casi positivi (+385), sono 8 i decessi (-2), 696 i ricoverati (-12), 96 le terapie intensive (-1) e +938 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,6%. I casi a Roma città sono a quota 901”. Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“Il dato odierno dei positivi è leggermente inferiore a quello del 1° dicembre di un anno fa, ma con oltre 2.500 ricoveri in meno 256 terapie intensive in meno, 68 mila cittadini in meno in isolamento domiciliare e 56 decessi in meno. Questo per effetto dei vaccini. Da oggi superata la quota delle 40mila somministrazioni al giorno”.

Apertura straordinaria di 12 centri vaccinali

Per domenica 5 dicembre è prevista l’apertura straordinaria di 12 centri vaccinali Aiop (vaccino Moderna): Nuova Villa Claudia, Villa Aurora, Cristo Re, Tiberia Hospital (Asl Roma 1). Karol Wojtyla hospital, Nuova Itor (Asl Roma 2). Merry House e Policlinico Luigi Di Liegro (Asl Roma 3). Ini Gottaferrata e Villa delle Querce (Asl Roma 6). ICOT (Asl di Latina) e INI Veroli (Asl di Frosinone).

Possono accedere tutti (over 18) fino ad esaurimento delle diponibilità previa prenotazione sul portale regionale attiva da venerdi’ 3 dicembre (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home) per un totale di 5 mila somministrazioni complessive a disposizione per la giornata che si aggiungeranno ai 40 mila già prenotati negli altri hub.

Vaccinazioni pediatrice

Saranno allestiti 78 mini-hub in tutte le Asl. Ci saranno pediatri, medici, infermieri e anche ‘clown’ per mettere a loro agio i più piccoli. Per le famiglie sono disponibili pillole informative on-line sotto la supervisione dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e delle Società scientifiche.

Prenotazioni Vaccino Over 18 dose di richiamo

Attive le prenotazioni per gli over 18 sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home). Il sistema colloca l’utente in automatico dopo 150 giorni dall’ultima somministrazione e alla prima data utile. Sono state rimodulate le disponibilità degli slot di prenotazione, disponibili oltre 2 milioni e 500 mila posti tra il mese di dicembre e gennaio, oltre 40 mila posti al giorno.

Nel Lazio quasi 9 milioni e 500 mila somministrazioni. Superato il 94% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’88% degli over 12 sempre in doppia dose. Per la terza dose sono oltre 700 mila le dosi effettuate pari a oltre il 14% della popolazione.

Raffronto con il 1° Dicembre 2020: -56 decessi, -31 casi positivi, -2.545 ricoverati in area medica, -256 ricoverati in terapia intensiva, -67.696 in isolamento domiciliare.

Vaccino antinfluenzale

Somministrate oltre 985 mila dosi e già distribuiti 1 milione 300 mila vaccini ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.884 medici di medicina generale e 367 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie.

La situazione nelle Asl

Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Asl Roma 1: sono 412 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 397 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 92 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 103 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 106 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 188 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 340 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 76 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 132 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 37 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 95 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.