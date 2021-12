Gaeta. Crolla il controsoffitto al Nautico: scuola chiusa, “sfrattate” 7 classi

Gaeta – Lezioni “sospese” alla succursale di via Vittorio Veneto dell’Istituto Nautico Caboto di Gaeta. Nel plesso scolastico si è verificato il crollo, in alcuni punti, del controsoffitto e infiltrazioni d’acqua e il macato funzionamento dell’impianto di riscaldamento che hanno indotto i ragazzi a non entrare in aula ieri mattina.

La dirigente scolastica, Maria Rosa Valente, dal canto suo ha chiuso in autotutela la succursale di via Veneto. E se una delle sette classi era già stata spostata, per gli stessi problemi, nel plesso principale di piazza Triste, adesso, anche le altre sei classi verranno ospitate nella sede principale.

Intanto martedì pomeriggio Comune e Provincia hanno svolto un sopralluogo nella struttura di via Veneto per verificare lo stato dei luoghi.

