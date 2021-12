Leader dei no-vax si ammala di Covid e si pente in ospedale: “Farò il vaccino”

Roma – Il leader no-vax si ammala di covid, finisce in ospedale e si pente. “Chiaramente la mia visione è cambiata, sono pronto a dire al mondo quanto sia importante seguire collettivamente la scienza, quella che ti sana e ti salva”, dice il leader del Movimento Norimberga 2, Lorenzo Damiano, 56 anni, ex leader No Vax. Parla dal suo letto di ospedale a Vittorio Veneto dove è stato ricoverato in terapia semi intensiva e sotto ossigeno per il Covid: “Bisogna scoprire cosa è successo e bloccare la fonte di questo male”. “Ieri ho ricevuto la bella notizia che domani mi dimetteranno, e non appena potrò mi farò il vaccino – annuncia – e lo dico a tutti: fatevi questo vaccino perchè vi salva la vita”. Per Damiano poi “il vaccino deve essere autentico e condiviso ovunque nel mondo”, conclude non mancando però di”ringraziare i medici e i sanitari del reparto dell’ospedale di Vittorio veneto che mi hanno curato con una terapia monoclonale, sono stati meravigliosi”. (fonte Adnkronos)