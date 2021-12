Medici “pentiti”: la Asl di Latina annulla le sospensioni

Latina – Hanno scelto di adeguarsi alla normativa e si sono sottoposti a vaccino contro il Covid-19. Una decisione per la quale la Asl di Latina ha revocato il provvedimento di sospensione.

Insomma il personale sanitario che si è adeguato alla disposizione che prevede l’obbligo degli operatori sanitari o del personale con funzioni sanitarie di “sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da Sars -CoV – 2” verrà reintegrato.

Sono ben due le deliberazioni dell’Azienda sanitaria locale con le quali ha revocato le sospensioni dopo aver preso atto della “nota con la quale è stato accertato l’adempimento dell’obbligo vaccinale”.

Il fenomeno di operatori sanitari o comunque di personale sanitario no-vax, sembra, però, esistere ancora. Sono, infatti, altri tre i provvedimenti dell’Asl di Latina di sospensione, nei quali l’Azienda specifica, tra l’altro, che “il personale sospeso non può essere assegnato ad altra mansione per il periodo di sospensione e non sono dovuti retribuzioni o altro compenso o emolumento al destinatario del provvedimento”.

