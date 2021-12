Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Avvertiremo gli effetti di una nuova perturbazione nel corso della giornata di mercoledì, quando il rinforzo di correnti occidentali che precederanno la sua discesa provocheranno un graduale peggioramento sulle regioni esposte, ovvero quelle tirreniche, poi anche sull’arco alpino, primo settore ad accogliere il fronte vero e proprio. Le nubi andranno progressivamente aumentando al Nord ed in serata deboli piogge interesseranno Emilia e Friuli VG, mentre sulle Alpi centro-occidentali un po’ di neve cadrà dagli 800/1000m, a quote superiori su quelle piemontesi e in Valle d’Aosta. Aumenteranno le nubi anche sulla Sardegna occidentale e sulle regioni tirreniche, con deboli piogge già al mattino in Toscana, poi tra il pomeriggio e la sera anche sulle restanti zone tirreniche e qualche nevicata interesserà dai 1300/1500m sull’Appennino, mentre resisterà il bel tempo sul versante adriatico e su quello ionico. Le temperature recupereranno alcuni gradi, a causa dell’ingresso di più miti correnti da ovest-sudovest che precederanno l’ingresso della perturbazione.

METEO MERCOLEDI’ 01 DICEMBRE. Al Nord: Aumentano le nubi nel corso della giornata con piogge dalla sera sulle regioni centrorientali. Neve sulle Alpi sopra gli 800-1000 m. Temperature in lieve aumento, massime tra 6 e 11. Al Centro: Sole sulle adriatiche, nubi altrove con piogge dalla sera su Sardegna, tirreniche e Appennino, neve sopra i 1300mt. Temperature in lieve aumento, massime tra 11 e 16. Al Sud: Nuvoloso con delle piogge la sera su Campania e Calabria. Più soleggiato su ioniche e adriatiche. Temperature in aumento, massime tra 11 e 16.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: una nuova saccatura affonda il colpo dal Nord Europa verso l’Italia, richiamando umide correnti sud-occidentali su Toscana, Umbria e Lazio. Assisteremo così ad un generale aumento della nuvolosità con qualche pioggia dapprima su Toscana nord occidentale, già da metà metà mattino, e sul Lazio costiero nel corso del pomeriggio, in intensificazione e diffusione serale anche all’entroterra. Sui settori umbri prime piogge solo in serata. Addolcimento termico a tutte le quote con venti più miti di Libeccio. Quota neve inizialmente prossima ai 1300-1500m, ma in rialzo oltre i 1600-1700m entro fine giornata.

Commento del previsore Lazio

Apice dell’irruzione artica sull’Italia con tempo instabile e freddo tra Toscana, Umbria e Lazio. Tempo in progressivo miglioramento nel pomeriggio sulla Toscana, qualche residuo rovescio ancora possibile tra reatino, orvietano e medio-alto Lazio; precipitazioni che insisteranno sul basso Lazio fino al tardo pomeriggio-prima sera, in esaurimento entro metà notte anche sull’Appennino Umbro-Laziale. Quota neve fin verso i 500-700m, ma a tratti più in basso (300-400m) in corrispondenza di precipitazioni più incisive; non esclusi eventi di graupeln o neve tonda a quote prossime le pianure. Martedì tregua con bel tempo prevalente ma molto freddo al mattino, con gelate fino in pianura specie su Toscana e Umbria, intense in Appennino (qui con valori anche prossimi i -3/-5°C nei fondovalle). La tregua tuttavia durerà poco: già mercoledì assisteremo ad un nuovo progressivo peggioramento, con prime piogge e apice del maltempo giovedì, quando le precipitazioni saranno più intense e diffuse. In tal frangente i venti di Libeccio provocheranno un addolcimento termico, con quota neve in rialzo, ma comunque fin verso i 1100-1300m sull’Appennino toscano.