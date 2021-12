Fiumicino – “Sono iniziati oggi, 01 dicembre 2021, in via Serrenti a Passoscuro i lavori di fornitura elettrica utile alla pompa di innaffiamento dell’area a verde della rotonda e del verde del parcheggio attiguo”. Lo dichiara in una nota stampa, l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia.

“In quello spazio, – spiega l’Assessore – sarà posizionato anche un totem digitale informativo, per dare alla cittadinanza le notizie dell’Amministrazione comunale o informazioni legate ad eventuali problemi di lavori e viabilità, ma anche informazioni della Protezione Civile”.

“Si tratta di pannelli che sono stati già installati dall’Assessorato ai Lavori Pubblici – conclude Caroccia – anche ad Isola Sacra, Fiumicino centro, Fregene, Focene, Maccarese ed ora a Passoscuro. Abbiamo, inoltre, la programmazione anche per le altre zone al nord del nostro territorio”.

