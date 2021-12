Simbolotto, estrazione del 30 novembre 2021: ecco i simboli vincenti

Simbolotto è il nuovo gioco opzionale gratuito associato al Gioco del Lotto che prevede l’estrazione casuale di 5 simboli (su 45 disponibili) su una determinata ruota in promozione nel mese: per tutto il mese di novembre, il Simbolotto è collegato alla ruota di Torino.

Simboli vincenti del 30 novembre

21 – Lupo

25 – Natale

33 – Elica

18 – Cerino

39 – Forbici

Come si gioca

Per giocare al Simbolotto basta includere nella propria giocata del Lotto/Lotto Più la ruota in promozione, identificata con la S di Simbolotto. Nel momento in cui si effettua la giocata, verrà assegnata in maniera gratuita e casuale una combinazione di 5 simboli. La giocata sulla ruota “Tutte” non prevede la partecipazione al Simbolotto.

L’estrazione della combinazione dei 5 simboli vincenti avviene tre volte a settimana con l’estrazione del Gioco del Lotto. Al termine dell’estrazione delle 11 ruote Lotto, verranno estratti i 5 simboli vincenti. Si vince in base al numero di simboli indovinati, a prescindere dall’ordine in cui sono stati estratti, e in base all’importo giocato sulla specifica ruota. L’esito del gioco è indipendente dalla giocata base effettuata sul Lotto.

I premi

Il piano premi del Simbolotto è determinato dal numero di simboli indovinati a prescindere dall’ordine in cui sono stati estratti, e dall’importo giocato sulla specifica ruota. L’esito del gioco Simbolotto è indipendente dalla giocata base effettuata sul Lotto e le vincite al Lotto si possono sommare a quelle del Simbolotto fino al limite previsto dalla normativa vigente.

Se vinci un premio al Simbolotto, il suo valore si andrà ad aggiungere a qualsiasi altro premio vinto al Lotto. Il regolamento del Lotto prevede che è possibile vincere fino ad un massimo di 6 milioni di euro con una singola puntata. L’importo massimo che si può vincere con una singola giocata al Simbolotto è aumentato da 5.000 a 10.000 €.

