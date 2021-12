Svincolo per Aranova, Calcaterra a Severini: “Polemiche inutili, i lavori proseguono spediti”

Fiumicino – “Il cantiere per il nuovo svincolo di Aranova sull’Aurelia va avanti a grandi passi e questa è un’ottima notizia“. Così il capogruppo del Pd, Stefano Calcaterra, replica alle dichiarazioni del consigliere Severini (leggi qui), aggiungendo: “Le deviazioni del traffico si sono rese necessarie per accelerare il più possibile l’intervento. E’ inevitabile che un’opera del genere, nella fase in cui è, crei qualche disagio alla viabilità. Cosa che le cittadine e i cittadini capiscono perfettamente perché sanno che, alla fine, saranno loro i primi beneficiari dell’intervento”.

“E infatti la polemica non arriva certo da loro, che non vedevano l’ora che iniziassero i lavori – aggiunge Calcaterra -. Viene da chi proprio non riesce a rassegnarsi al fatto che l’amministrazione Montino ha ottenuto un altro grande risultato grazie alla collaborazione costante con Anas. Una polemica inutile che manifesta solo la consapevolezza di non avere un argomento vero per attaccare l’amministrazione. Non si rassegna”.

“Che si cerchi di accelerare i tempi e di non sprecare soldi pare essere deprecabile. Forse preferiscono i cantieri infiniti, così poi possono lamentarsi che il cantiere non si chiude mai. Il paragone con il plateatico di Foce Micina, poi, è talmente ridicolo che neanche vale la pena controbattere – commenta ancora il capogruppo -. Due interventi radicalmente diversi, in due aree del territorio completamente diverse, cantieri di enti diversi: ma come si fa a paragonarli?”.

“Severini lasci fare i lavori ai tecnici e ai professionisti che li sanno fare e si metta seduto ad aspettare di vedere l’opera completata – conclude -. Tanto sappiamo già che un giorno dopo l’inaugurazione ci ritroveremo con una mozione, un ordine del giorno, una polemica sul fatto che secondo i suoi amici il raggio della rotonda poteva essere di 3,5 centimetri in più invece che in meno. Ci siamo abituati: quando non riescono a spacciarsi per i promotori degli interventi, si inventano una polemica sul niente“.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino