Vaccino anti-Covid per i bambini dai 5 agli 11 anni: via libera di Cts e Aifa

Roma – Vaccino covid Pfizer per bambini della fascia 5-11 anni, è arrivato il via libera del Cts dell’Aifa, un passaggio preliminare rispetto alla decisione definitiva dell’agenzia. Dopo una giornata di riunione la Commissione tecnico scientifica (Cts) dell’Agenzia italiana del farmaco ha infatti dato il suo parere positivo al via libera per il vaccino anti-Covid nella fascia 5-11 anni.

Il via libera dell’Ema, l’agenzia europea del farmaco, al vaccino covid di Pfizer per i bambini della fascia 5-11 anni è arrivato il 25 novembre. I benefici, secondo l’ente, superano i rischi. Il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell’agenzia ha raccomandato di concedere un’estensione dell’indicazione per il vaccino anti-Covid Comirnaty di Pfizer/BioNTech. Il vaccino è già approvato dai 12 anni in su. Locatelli, direttore del Cts, ha già fatto sapere che vaccinazioni per i bambini inizieranno il 23 dicembre. (fonte Adnkronos)