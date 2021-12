Cantieri a Ostia, i balneari attaccano Zingaretti: “Soldi buttati e danni alle spiagge irreversibili”

Ostia – “Ci chiediamo da tempo quale idea avete del “Mare di Roma“? Quando parlate di rilancio turistico a cosa pensate? Quando aprite cantieri e progettate opere di difesa della costa a quali certezze scientifiche vi ispirate?”

Inizia così la lettera aperta che Federbalneari Lazio ha inviato al Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, alla luce delle complesse situazioni costiere che stanno devastando il litorale romano.

Nella missiva Federbalneari Lazio sottolinea come ad Ostia “si sia assistito in questi giorni al trasformarsi di una mareggiata di stagione in un’arma letale per spiaggia e strutture sottoflutto, a causa della spinta dei nuovi pennelli messi in acqua e progettati per proteggere unicamente due strutture a danno di tutti gli altri”.

“Ancora una volta apprendiamo con preoccupazione e sconcerto da notizie di stampa del rilancio di un progetto di difesa della costa devastante per il mare di Roma, quello degli otto pennelli firmato dal Professor Leopoldo Franco e archiviato nel 2014 a seguito della valutazione dei danni che avrebbe prodotto alle ultime spiagge di Levante della nostra città, comprese quelle di Capocotta e Castelporziano, Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, ribadiamo: aree naturali protette, siti di interesse comunitario (Sic e Zps)”.

“Patrimonio Unesco – si legge nella lettera – I cambiamenti climatici in corso necessitano responsabilità e rispetto del futuro delle nuove generazioni. Sono le peculiarità del nostro territorio a chiedercelo: spiagge, piccola pesca, attività sportive. Non possiamo più pensare di andare incontro ad un mare che avanza con un muro di ipocrisie e cemento. Altri soldi pubblici da gettare in mare? Oppure opere fondamentali per la rigenerazione della costa di Ostia, per un lungomare degno della Capitale, patrimonio della città? Perché non opere ambientalmente ed economicamente sostenibili in partnership con le imprese? Diciamolo alla città che nei vostri cassetti è seppellito dal 2014 anche un progetto di partenariato. A chi giova tutto questo attendismo che procura danni e urgenze?”

“È dal 2014 che per quanto riguarda il litorale di Ostia Levante chiediamo un piano di difesa della costa sostenibile paesaggisticamente, ambientalmente ed economicamente. Lo stesso anno in cui si avviarono richieste di trasformazione in tal senso anche delle strutture pesanti presenti sulle spiagge da Ponente a Levante, stiamo parlando della demolizione e riconversione del tanto vituperato ‘lungo muro’ di Ostia, richieste inevase che giacciono ancora nei vostri cassetti”.

“Oggi come allora torniamo di nuovo a stigmatizzare la mancanza di dialogo con le categorie interessate, con i pescatori, con i balneari tutti, con gli ambientalisti, con la città da parte della Regione Lazio e rinnoviamo la richiesta di fermare immediatamente ogni ulteriore cantierizzazione che sta procurando danni irreversibili alla residuale costa sabbiosa ed ai fondali di Levante” sottolinea il Presidente di Federbalneari Lazio, Marco Maurelli.

