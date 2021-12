Il monito di Francesco: “Non saranno i muri della paura ad aiutare il progresso dell’Europa”

Nicosia – “Non saranno i muri della paura e i veti dettati da interessi nazionalisti ad aiutarne il progresso, e neppure la sola ripresa economica potrà garantirne sicurezza e stabilità”. È il monito di Papa Francesco alle nazioni del Vecchio continente che arriva nel discorso alle autorità di Cipro e alla società civile, seconda tappa del suo viaggio apostolico.

“Ci sia di riferimento il Mediterraneo, ora purtroppo luogo di conflitti e di tragedie umanitarie; nella sua bellezza profonda è il mare nostrum, il mare di tutti i popoli che vi si affacciano per essere collegati, non divisi. Cipro, crocevia geografico, storico, culturale e religioso, ha questa posizione per attuare un’azione di pace. Sia un cantiere aperto di pace nel Mediterraneo”, l’auspicio del Pontefice.

Bergoglio ricorda che “la pace non nasce spesso dai grandi personaggi, ma dalla determinazione quotidiana dei più piccoli. Il continente europeo ha bisogno di riconciliazione e unità, ha bisogno di coraggio e di slancio per camminare in avanti. Perché non saranno i muri della paura e i veti dettati da interessi nazionalisti ad aiutarne il progresso, e neppure la sola ripresa economica potrà garantirne sicurezza e stabilità. Guardiamo alla storia di Cipro e vediamo come l’incontro e l’accoglienza hanno portato frutti benefici a lungo termine”.

“Non solo in riferimento alla storia del cristianesimo, per la quale Cipro fu ‘il trampolino di lancio’ nel continente, ma anche per la costruzione di una società che – sottolinea il Papa- ha trovato la propria ricchezza nell’integrazione. Questo spirito di allargamento, questa capacità di guardare oltre i propri confini ringiovanisce, permette di ritrovare la lucentezza perduta”.

