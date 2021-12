Natale 2021 a Fiumicino: spettacoli, mercatini e la “Casa di Babbo Natale”. Il calendario completo

Fiumicino – Mercoledì 8 dicembre, sabato 11 e domenica 12 dicembre, sabato 18 e domenica 19 dicembre Villa Guglielmi ospiterà “Natale in villa”, una serie di eventi organizzati dalla Pro Loco insieme al Comune di Fiumicino, tutti all’insegna dello spirito natalizio. Mercatini a tema, spettacoli di teatro e danza, animazione per bambini, proiezione di film sul Natale e una vera e propria Casa di Babbo Natale che attenderà grandi e piccini nella corte di Villa Guglielmi e dove i più piccoli potranno spedire le proprie letterine natalizie. Sono molti e variegati gli appuntamenti in programma in questi cinque giorni di eventi.

“Abbiamo voluto ricreare un’atmosfera natalizia – spiega l’assessora alle Attività produttive Erica Antonelli –: seppure ci troviamo in un periodo di emergenza sanitaria a causa del covid, mantenendo tutte le accortezze del caso, abbiamo organizzato alcune attività e iniziative orientate soprattutto ai bambini e alle proprie famiglie con il coinvolgimento delle attività locali e degli artigiani del territorio”.

“In questo periodo dell’anno, in cui le famiglie sono più riunite – aggiunge il Presidente della Pro Loco di Fiumicino Giuseppe Larango – rivolgiamo l’attenzione ai nostri concittadini, soprattutto i più piccoli, cercando di offrire loro qualche momento di spensierato divertimento. Questo villaggio natalizio a Villa Guglielmi vuole essere l’occasione per incontrarsi in tranquillità. Non solo frenetico shopping ma sereni momenti da condividere. È lo spirito del Natale, presente anche nella nostra Città”. Questo il programma dettagliato di “Natale in villa”:

Mercoledì 8 dicembre:

Ore 10 Saluti istituzionali e inaugurazione della Casa di Babbo Natale

Ore 10:30 Spettacolo danzante “Milleluci dance”

Ore 10-17 Consegna delle letterine di Natale da parte dei bambini

Ore 10-18 Mercatino natalizio

Sabato 11 dicembre

Ore 11 Spettacolo teatrale “Il libro della giungla” a cura de Le folli magie

Ore 17 Proiezione film “Miracolo sulla 34°strada” a cura di Acis

Ore 10-18 Mercatino natalizio

Domenica 12 dicembre

Ore 11 Spettacolo teatrale “Lo spirito del natale” a cura di Squilibristi

Ore 17 Proiezione film “Il Primo Natale” a cura di Acis

Ore 10-18 Mercatino natalizio

Sabato 18 dicembre

Ore 11 Spettacolo animazione di Comic Art

Ore 15 Spettacolo animazione di Comic Art

Ore 17 Proiezione film “La Befana vien di notte” a cura di Acis

Ore 10-18 Mercatino natalizio

Domenica 19 dicembre

Ore 11 Spettacolo teatrale “Il Grinch” a cura di Noi gesti d’arte

Ore 16 Concerto della Banda Musicale della Pro Loco di Fiumicino

Ore 17 Proiezione film “Last Christmas” a cura di Acis

Ore 10-18 Mercatino natalizio

Altre iniziative sono organizzate dalle Proloco di Fregene/Maccarese, Passoscuro, Torrimpietra/Granaretto, Testa di lepre e Tragliatella, sempre in collaborazione con il Comune.

A Fregene, l’11 e 12 dicembre e il 18 e 19 dicembre la Pro Loco organizza “Tra la pineta e il mare… la magia del Natale”: Casa di Babbo Natale, trucca bimbi, dolcetti, letture natalizie, spettacoli e mercatini a partire dalle ore 10.30 presso l’Infopoint e nel parcheggio adiacente, all’incrocio tra viale della Pineta e viale Castellammare.

A Passoscuro domenica 12 dicembre dalle ore 8 alle ore 20 un evento a cura della Pro Loco in piazza Salvo d’Acquisto: mercatino di antiquariato e artigianato, musica, intrattenimento, cori gospel e la Casa di Babbo Natale.

Infine, sempre nei giorni 11-12-18-19 dicembre le Pro loco di Torrimpietra/Granaretto, Testa di Lepre e Tragliatella ospiteranno nelle rispettive località la Casa di Babbo Natale, dove i bambini potranno incontrarlo di persona e consegnargli le proprie letterine.

