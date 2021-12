Fiumicino. “Terra, cucina e storia”: cena e raccolta fondi per completare la Liburna

Fiumicino – L’Arsial Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio ha approvato il progetto “Terra, cucina e storia”, e grazie al finanziamento che verrà riconosciuto all’associazione Saifo è stata organizzato una cena giovedì 2 dicembre 2021 presso il Sunset Beach Blue County – Lungomare Gioacchino Rossini, 470 – 00054 Focene, Roma.

Scopo dell’ iniziativa non è solo una raccolta fondi per il completamento dell’antica Liburna Romana in costruzione a Fiumicino, ma anche l’affermazione delle espressioni culturali ed enogastronomiche di cui il nostro territorio è particolarmente ricco.

Una volta ultimata, la nave diventerà un importante attrattore turistico, contribuendo ad aumentare l’interesse dei visitatori per il Parco archeologico di Ostia Antica e Fiumicino, per il nostro mare, per le nostre aree di pregio ambientale, per la nostra ristorazione, per la nostra ricettività, per il commercio dei nostri prodotti agricoli e ittici.

Dopo una breve illustrazione della storia della Liburna, i saluti di Valentina Corrado – Assessora Turismo, Michela Califano – Consigliera Regionale, Mario Ciarla Presidente Arsial, Raffaele Megna – Presidente Aps Saifo, professori e studenti dell’Istituto Istruzione Superiore Paolo Baffi proporranno agli ospiti un raffinato percorso fra i sapori dell’alta cucina realizzato con prodotti a Km 0. Fra una pietanza e l’altra, tre importanti ristoratori di Fiumicino proporranno assaggi di pietanze ispirate al progetto Liburna.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino